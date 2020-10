Covid-19, ultime notizie – Usa, il bollettino della Casa Bianca: Melania ha mal di testa, Trump curato con un cocktail sperimentale. Romania, più di 2 mila casi in 24 ore (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, diminuiscono i casi nonostante 2mila tamponi in più: +2.499 (ieri 2.548). Ancora 23 decessi – Il bollettino della Protezione civile 2 ottobreCoronavirus in Lombardia, calano i nuovi positivi con 5mila tamponi in meno: +307 (ieri +324). Aumentano le terapie intensive: +4 – Il bollettino della Regione Lombardia (+1) 2 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, diminuiscono inonostante 2tamponi in più: +2.499 (ieri 2.548). Ancora 23 decessi – IlProtezione civile 2 ottobreCoronavirus in Lombardia, calano i nuovi positivi con 5tamponi in meno: +307 (ieri +324). Aumentano le terapie intensive: +4 – IlRegione Lombardia (+1) 2 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinisterosalute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo ...

La7tv : #tagada Massimo De Manzoni commenta le ultime dichiarazioni di Vincenzo De Luca: 'E' stato fortunato, le elezioni s… - s4ndrin0 : RT @mtizzoni: I casi di #COVID19 in Italia sono aumentati nelle ultime settimane ma qual è la probabilità che almeno una persona positiva a… - SamueleMurtinu : RT @mtizzoni: I casi di #COVID19 in Italia sono aumentati nelle ultime settimane ma qual è la probabilità che almeno una persona positiva a… - AntonioLprd : RT @mtizzoni: I casi di #COVID19 in Italia sono aumentati nelle ultime settimane ma qual è la probabilità che almeno una persona positiva a… - alexvespi : RT @mtizzoni: I casi di #COVID19 in Italia sono aumentati nelle ultime settimane ma qual è la probabilità che almeno una persona positiva a… -