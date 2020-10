Covid-19, ultime notizie – In Italia, ipotesi di ritorno dell’obbligo delle mascherine all’aperto. Tunisia, lockdown notturno in 3 città. Il Libano chiude 111 località (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, netto incremento dei nuovi positivi: +2548 (ieri 1851). Crescono ancora le terapie intensive: +11 – Il bollettino della Protezione Civile 1 ottobreCoronavirus, balzo dei contagi in Lombardia: +324 (ieri +201). Preoccupa Milano che quintuplica i nuovi positivi: +110 (ieri +21) – Il bollettino della Regione Lombardia (+1) 1 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono 34,3 milioni i casi di Covid-19 nel mondo. A tenerne traccia ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, netto incremento dei nuovi positivi: +2548 (ieri 1851). Crescono ancora le terapie intensive: +11 – Il bollettino della Protezione Civile 1 ottobreCoronavirus, balzo dei contagi in Lombardia: +324 (ieri +201). Preoccupa Milano che quintuplica i nuovi positivi: +110 (ieri +21) – Il bollettino della Regione Lombardia (+1) 1 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia ine nel mondo – Le immaginiSono 34,3 milioni i casi di-19 nel mondo. A tenerne traccia ...

alessanFERRON : @MazzellMaurizio @PatriziaRametta @MarcoLiconti @joehoft @jimmomo Lo stato profondo sta giocando le sue ultime cart… - zazoomblog : Covid-19 ultime notizie – Guerra (Oms): «Tra una settimana capiremo l’effetto scuola». Record di contagi in Germani… - Cisl_ER : RT @cislromagna: #lastaffettadellalegalità 'Il rilancio del turismo ai tempi del #COVID19'. Ne parleremo questo pomeriggio presso il Teatro… - LaNuovadelSud : #lanuovadelsud #Basilicata #coronavirus #COVID19 #Covid_19 Salgono a tre i decessi avvenuti nelle ultime ore nella… - TaroYamada80 : @FormulaHumor @hewhowasliving @Talkin_Hawkin @antorendina @F1ovunque A me sta sul cazzo, invece. In maniera ancora… -