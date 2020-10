Covid-19, ultime notizie – A Piacenza da domani scatta l’obbligo di mascherine all’aperto. In Francia oltre 12mila casi in 24 ore (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, diminuiscono i casi nonostante 2mila tamponi in più: +2.499 (ieri 2.548). Ancora 23 decessi – Il bollettino della Protezione civile 2 ottobreCoronavirus in Lombardia, calano i nuovi positivi con 5mila tamponi in meno: +307 (ieri +324). Aumentano le terapie intensive: +4 – Il bollettino della Regione Lombardia (+1) 2 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono 34,3 milioni i casi di Covid-19 nel mondo. A tenerne traccia ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, diminuiscono inonostante 2mila tamponi in più: +2.499 (ieri 2.548). Ancora 23 decessi – Il bollettino della Protezione civile 2 ottobreCoronavirus in Lombardia, calano i nuovi positivi con 5mila tamponi in meno: +307 (ieri +324). Aumentano le terapie intensive: +4 – Il bollettino della Regione Lombardia (+1) 2 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono 34,3 milioni idi-19 nel mondo. A tenerne traccia ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Coronavirus, in Italia 2.499 nuovi casi e 120.301 tamponi. Iss: “L’Epidemia peggiora”. Ultime notizie Fanpage.it Nuove regole Fifa: i club potranno negare i giocatori alle nazionali

La Fifa ha deciso che per tutto il 2020 i club potranno rifiutarsi di concedere i calciatori alle nazionali anche per le partite ufficiali: le condizioni ...

Coronavirus. Oggi in Regione 163 nuovi positivi, 1 a Ferrara

L’aggiornamento di oggi, venerdì 2 ottobre 2020, sulla situazione epidemiologica legata a Covid-19 in provincia di Ferrara e in Regione.

