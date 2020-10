Covid-19, tre nuovi casi a Montella: la mappa giornaliera in Irpinia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo il bollettino diffuso dall’Asl di Avellino (leggi qui) ci sono altri cinque casi di Covid-19 in Irpinia. Tre di questi riguardano il comune di Montella (totale di dieci). La conferma arriva dal sindaco Rino Buonopane: “Cari concittadini, sono appena stato informato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino che a seguito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri qui a Montella , è stata riscontrata la positività di altre tre persone. Ho loro comunicato quanto è emerso dalle indagini svolte. Tutte godono di buona salute e si trovano già da alcuni giorni in isolamento presso le loro abitazioni”. Un caso è stato rintracciato nei comuni di Calitri (rientro dall’estero), ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo il bollettino diffuso dall’Asl di Avellino (leggi qui) ci sono altri cinquedi-19 in. Tre di questi riguardano il comune di(totale di dieci). La conferma arriva dal sindaco Rino Buonopane: “Cari concittadini, sono appena stato informato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino che a seguito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri qui a, è stata riscontrata la positività di altre tre persone. Ho loro comunicato quanto è emerso dalle indagini svolte. Tutte godono di buona salute e si trovano già da alcuni giorni in isolamento presso le loro abitazioni”. Un caso è stato rintracciato nei comuni di Calitri (rientro dall’estero), ...

