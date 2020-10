Covid-19, il nuovo bollettino medico: 2499 positivi e 24 deceduti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico. La media rispetto alle ultime 24 ore è pressoché simile ma ottobre si conferma già in salita rispetto agli ultimi dati di settembre. Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico fornito dalla Protezione Civile. Il trend di questi primi due giorni di ottobre si conferma in salita rispetto agli ultimi … L'articolo Covid-19, il nuovo bollettino medico: 2499 positivi e 24 deceduti proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020)-19, ecco il. La media rispetto alle ultime 24 ore è pressoché simile ma ottobre si conferma già in salita rispetto agli ultimi dati di settembre. Coronavirus, ecco ilfornito dalla Protezione Civile. Il trend di questi primi due giorni di ottobre si conferma in salita rispetto agli ultimi … L'articolo-19, ile 24 deceduti proviene da .

RobertoBurioni : Nuovo studio in India con un numero notevole di pazienti. Il tracciamento di contatti ha dimostrato che i bambini d… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri Domani pomeriggio nuovo giro di test - Agenzia_Ansa : Nel nuovo #Dpcm resta la misura su mille presenze negli #stadi #calcio #sport #covid19 #covid #ANSA - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Studenti da 23 Paesi del mondo per il Global Campus a Venezia: il nuovo anno accademico è dedicato ai diritti umani in… - ArjunaCecchetti : Se si stanno organizzando ospedali no covid sul territorio..e poi fate parlare di nuovo gli sceriffi e virologi acc… -