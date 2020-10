Cotto e Mangiato, ricetta 2 ottobre 2020: tartufini amaretti e ricotta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ultima ricetta della settimana, sarà un Dessert. Tessa Gelisio ha preparato i tartufini amaretti e ricotta. La ricetta Per preparare il dessert ci serviranno: 100 grammi di ricotta200 grammi di amarettiRhum1 cucchiaio Cioccolato tritato Granella di pistacchiCacao amaroGranella di mandorlaPreparazione Sbriciolare gli amaretti e mischiare con ricotta e rum. Dopo aver amalgmato bene mettere a riposo trenta minuti in frigo. Quando il composto sarà pronto, fare delle palline e passarle ad alternanza di preferenza, nella granella o nel cacao amaro. Vedrai che una pallina tira l’altra. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ultimadella settimana, sarà un Dessert. Tessa Gelisio ha preparato i. LaPer preparare il dessert ci serviranno: 100 grammi di200 grammi diRhum1 cucchiaio Cioccolato tritato Granella di pistacchiCacao amaroGranella di mandorlaPreparazione Sbriciolare glie mischiare cone rum. Dopo aver amalgmato bene mettere a riposo trenta minuti in frigo. Quando il composto sarà pronto, fare delle palline e passarle ad alternanza di preferenza, nella granella o nel cacao amaro. Vedrai che una pallina tira l’altra. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

SANTA FIORA - Sui dolci e assolati pendii, ferme sono le radici di Selva. Il tepore del sole, la purezza dell'acqua, la soda terra e l'antica mano, senza ...

Torna Cotto e mangiato - Il menù con due puntate speciali

Due puntate speciali dedicate alla cucina tradizionale e a quella del futuro. Menù alla Corte vi aspetta giovedì 1 e venerdì 2 ottobre con Tessa Gelisia, alle 12.15 su Italia 1 ...

