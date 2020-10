Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 2 ottobre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo l’aumento di oltre 2.500 nuovi contagiati registrato nella giornata di ieri, i numeri coronavirus 2 ottobre vedono i nuovi casi coronavirus in leggero calo – 2.499 – segnando un trend che rimane costante. I morti coronavirus nelle ultime 24 ore si fermano a quota 23. Le persone guarite oggi sono 1.126 mentre i sono state ricoverate 45 persone malate di cui 3 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 120.301, numero in crescita rispetto a ieri. I dati registrati nella giornata di oggi, tutto sommato, sono migliori di quelli di ieri. • CASI +2499 su 120301 tamponi (ieri +2548 su 118236) di cui 1062 casi da screening • MORTI +23 (ieri +24) • GUARITI +1126 (ieri +1140) • TER INT +3 (ieri +11, tot 294) • RICOVERI +45 (ieri ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo l’aumento di oltre 2.500 nuovi contagiati registrato nella giornata di ieri, i numerivedono i nuovi casiin leggero calo – 2.499 – segnando un trend che rimane costante. I mortinelle ultime 24 ore si fermano a quota 23. Le persone guarite oggi sono 1.126 mentre i sono state ricoverate 45 persone malate di cui 3 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 120.301, numero in crescita rispetto a ieri. Iregistrati nella giornata di oggi, tutto sommato, sono migliori di quelli di ieri. • CASI +2499 su 120301 tamponi (ieri +2548 su 118236) di cui 1062 casi da screening • MORTI +23 (ieri +24) • GUARITI +1126 (ieri +1140) • TER INT +3 (ieri +11, tot 294) • RICOVERI +45 (ieri ...

