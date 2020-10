Cosa cambia con lo stato di emergenza Covid fino al 31 gennaio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il governo Conte chiederà la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza Covid che è attualmente in vigore fino al 15 ottobre. Resterà quindi in piedi la normativa emergenziale per altri tre mesi e mezzo. È stato lo stesso premier Giuseppe Conte ad anticipare l'intenzione. «Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio», ha detto il presidente del Consiglio ai giornalisti a margine della visita alla scuola media 'Francesco Gesuè' a San Felice a Cancello (Caserta). La maggioranza che sostiene il governo aveva già approvato a fine luglio una proroga di tre mesi e si accinge a una nuova ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il governo Conte chiederà la prorogaal 312021 dellodiche è attualmente in vigoreal 15 ottobre. Resterà quindi in piedi la normativa emergenziale per altri tre mesi e mezzo. Èlo stesso premier Giuseppe Conte ad anticipare l'intenzione. «Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dellodial 31», ha detto il presidente del Consiglio ai giornalisti a margine della visita alla scuola media 'Francesco Gesuè' a San Felice a Cancello (Caserta). La maggioranza che sostiene il governo aveva già approvato a fine luglio una proroga di tre mesi e si accinge a una nuova ...

Cosa cambia con lo stato di emergenza Covid fino al 31 gennaio

Il governo chiederà al Parlamento di estendere lo stato di emergenza Covid per altri tre mesi e mezzo. Cosa si può fare e cosa no Il governo Conte chiederà la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello ...

