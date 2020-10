Cortellino e il suo nuovo singolo | “Elettra”

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Dal 18 settembre è disponibile in rotazione radiofonica “ELETTRA” (LaPOP), brano estratto dall’ultimo progetto discografico full lenght didal titolo “Solo quando sbaglio” e già disponibile su tutte le piattaforme di streaming. “Elettra” è un brano dalle molteplici ispirazioni. La prima e fondamentale è proprio Elettra, la macchina della luce ideata dal fisico quantistico Luciano Fonda: l’idea della macchina della luce è stato lo stimolo che ha acceso l’immaginazione dell’autore, come una lampadina. La seconda è invece il mare, dimensione che accompagna da semprepoiché la sua città, Trieste, si affaccia sull’Adriatico. Il mare diventa uno specchio in cui l’uomo si riflette e diventa metafora ...