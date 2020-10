Corruzione, arrestato l’ex direttore del cimitero dei Rotoli a Palermo: “Mazzette da 800 euro in cambio di loculi” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non posti in paradiso ma molto più banalmente un posto migliore al cimitero. È quelli che si vendevano al cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo. A smerciare le nicchie funebri in cambio di mazzette era l’ex direttore del cimitero, Cosimo De Roberto. Almeno secondo le accuse della procura: in cambio di somme fino a 800 euro (ovviamente non dovute) De Roberto si sarebbe adoperato per trovare sepolture, senza osservare l’ordine cronologico imposto dai regolamenti cimiteriali. Il risultato? Il grave degrado in cui versava il cimitero di Santa Maria dei Rotoli, al cui interno le salme in attesa di sepoltura rimanevano in giacenza per diversi mesi, causando problemi sotto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non posti in paradiso ma molto più banalmente un posto migliore al. È quelli che si vendevano aldi Santa Maria dei. A smerciare le nicchie funebri indi mazzette era l’exdel, Cosimo De Roberto. Almeno secondo le accuse della procura: indi somme fino a 800(ovviamente non dovute) De Roberto si sarebbe adoperato per trovare sepolture, senza osservare l’ordine cronologico imposto dai regolamenti cimiteriali. Il risultato? Il grave degrado in cui versava ildi Santa Maria dei, al cui interno le salme in attesa di sepoltura rimanevano in giacenza per diversi mesi, causando problemi sotto il ...

