Corruzione | arrestato ex direttore del cimitero dei Rotoli a Palermo

PALERMO – Con l'accusa di corruzione e concussione i carabinieri di Palermo hanno arrestato l'ex direttore del cimitero di Santa Maria dei Rotoli Cosimo De Roberto. L'inchiesta, portata avanti dalla procura del capoluogo siciliano, si e' sviluppata nel febbraio scorso, quando furono notificati dieci avvisi di garanzia ed eseguite diverse perquisizioni sia all'interno del cimitero di Santa Maria dei Rotoli che in alcune abitazioni. A De Roberto, che si trova ai domiciliari su ordine del gip, vengono imputate "condotte concussive e corruttive": in particolare, dietro al pagamento di denaro, si sarebbe adoperato per "reperire illecitamente" delle sistemazioni per le sepolture senza osservare l'ordine cronologico imposto dai regolamenti cimiteriali. Per ogni sepoltura De Roberto avrebbe incassato, secondo i carabinieri del Comando provinciale, fino a ottocento euro.

