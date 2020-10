Coronavirus, Zingaretti: "Da domani obbligo mascherina anche all'aperto" (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA - " Da domani scatterà in tutto in tutto il territorio regionale l'obbligo della mascherina. Chi violerà questa regola verrà sottoposto alla multa prevista ". Così il presidente della Regione ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA - " Dascatterà in tutto in tutto il territorio regionale l'della. Chi violerà questa regola verrà sottoposto alla multa prevista ". Così il presidente della Regione ...

