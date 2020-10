Coronavirus ultime notizie: proroga stato di emergenza fino al 2021. La data (Di venerdì 2 ottobre 2020) Coronavirus ultime notizie: il Presidente del Consiglio Conte annuncia di voler proporre al Parlamento la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2020. Governo coeso sulla linea della massima prudenza, “dobbiamo resistere 8 mesi col coltello tra i denti” lo supporta il ministro della Salute Speranza. Cosa succede adesso?Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: proroga fino al 31 gennaio? Coronavirus ultime notizie – “Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 2 ottobre 2020): il Presidente del Consiglio Conte annuncia di voler proporre al Parlamento ladellodial 31 gennaio 2020. Governo coeso sulla linea della massima prudenza, “dobbiamo resistere 8 mesi col coltello tra i denti” lo supporta il ministro della Salute Speranza. Cosa succede adesso?Segui Termometro Politico su Google Newsal 31 gennaio?– “Andremo in Parlamento a chiedere ladellodial 31 ...

Agenzia_Ansa : Sono 13.970 i nuovi casi di positività al #Coronavirus in #Francia nelle ultime 24 ore, secondo la Sanità pubblica… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 2.548 casi e 24 decessi. Record di tamponi: 118.236 - Agenzia_Ansa : La situazione dell'epidemia di #Covid-19 è preoccupante a #Parigi e nella sua banlieue, dove 'sono state superate n… - piuenne : #coronavirus: tutte le ultime notizie in tempo reale. Gli aggiornamenti ,le news ,gli interventi per garantire una… - Miki_2313 : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime notizie. Collaboratrice positiva, Trump e Melania in quarantena. LIVE -