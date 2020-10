Coronavirus: Trump trasportato in ospedale. Ha manifestato episodi febbrili (Di venerdì 2 ottobre 2020) É di questi minuti la notizia di un aggiornamento urgente in merito alle condizioni di salute del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lui e la first Lady Melania sono risultati positivi al Coronavirus dopo essersi sottoposti al test. A trasmettergli il virus sarebbe stata una collaboratrice che si trovava insieme a loro in viaggio. Trump trasportato in ospedale Stando a quanto riferito in diretta dall’inviata di SkyTg24, il 45° Presidente sarà a breve trasportato in un ospedale militare, il Walter Read Medical Center di Washington, attraverso l’elicottero Marine One che a breve atterrerà nei giardini della Casa Bianca. Secondo quanto riferito dal bollettino medico, Trump avrebbe ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) É di questi minuti la notizia di un aggiornamento urgente in merito alle condizioni di salute del Presidente degli Stati Uniti Donald. Lui e la first Lady Melania sono risultati positivi aldopo essersi sottoposti al test. A trasmettergli il virus sarebbe stata una collaboratrice che si trovava insieme a loro in viaggio.inStando a quanto riferito in diretta dall’inviata di SkyTg24, il 45° Presidente sarà a brevein unmilitare, il Walter Read Medical Center di Washington, attraverso l’elicottero Marine One che a breve atterrerà nei giardini della Casa Bianca. Secondo quanto riferito dal bollettino medico,avrebbe ...

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - HuffPostItalia : Donald Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena' - GiaPettinelli : Coronavirus: Donald Trump sta per essere portato all'ospedale militare Walter Reed, dove resterà alcuni giorni su c… - la_gaudino : RT @agenzia_nova: ++ #Breaking ++ Il presidente #Trump è stato ricoverato Oggi era risultato positivo al #COVID19 -