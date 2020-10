Coronavirus, Trump ricoverato in ospedale: le ultime (Di venerdì 2 ottobre 2020) Coronavirus, Donald Trump ricoverato in un ospedale militare perchè oltre alla positività in giornata è spuntata anche la febbre Donald Trump, positivo al Coronavirus da qualche ora, passerà alcuni giorni al Walter Reed National Military Medical Center. Ha raggiunto l’ospedale militare a bordo di un elicottero e starà lì per tutto il tempk becessari alla … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020), Donaldin unmilitare perchè oltre alla positività in giornata è spuntata anche la febbre Donald, positivo alda qualche ora, passerà alcuni giorni al Walter Reed National Military Medical Center. Ha raggiunto l’militare a bordo di un elicottero e starà lì per tutto il tempk becessari alla … L'articolo proviene da .

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - HuffPostItalia : Donald Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena' - lauradeugenio1 : RT @murvensdaughter: ricapitolando: -chiara ferragni è incinta -nicky minaj ha partorito -trump positivo al coronavirus -salvini domani v… - cmdotcom : #Coronavirus: #Trump trasportato in ospedale -