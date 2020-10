Coronavirus, Trump ricoverato in ospedale: “Affaticato ma di buon umore, lavorerà da lì”. Per ora niente trasferimento di poteri a Pence (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump è stato ricoverato in via precauzionale in un ospedale militare poche ore dopo che è stata diffusa la notizia della sua positività al Coronavirus: è stato trasportato “per precauzione”, come dice la Casa Bianca, al Walter Reed Medical Center, conosciuto come l’ospedale dei presidenti. Trump “continuerà a lavorare da lì”, ha sottolineato la portavoce Kaleygh McEnany. Una informazione che si collega a un’altra precisazione che la Casa Bianca ha voluto fare: non ci sarà un trasferimento di poteri al vicepresidente Mike Pence. Il presidente “resta affaticato ma di buon ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti d’America Donaldè statoin via precauzionale in unmilitare poche ore dopo che è stata diffusa la notizia della sua positività al: è stato trasportato “per precauzione”, come dice la Casa Bianca, al Walter Reed Medical Center, conosciuto come l’dei presidenti.“continuerà a lavorare da lì”, ha sottolineato la portavoce Kaleygh McEnany. Una informazione che si collega a un’altra precisazione che la Casa Bianca ha voluto fare: non ci sarà undial vicepresidente Mike. Il presidente “resta affaticato ma di...

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - HuffPostItalia : Donald Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena' - gigilorenz : RT @Niebbo: >Twitter Italia: 'a Trump non importa degli ammericani che muoiono di coronavirus!!! È un mostro!' >Twitter Italia: 'HAHAHA TRU… - RicCavalier : In diretta su @RaiNews, #Trump appena arrivato al Walter Reed Medical Center. Resterà in ospedale per qualche giorn… -