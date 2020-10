Coronavirus, Trump in quarantena: positiva la collaboratrice Hicks. Francia verso l’estensione delle restrizioni fino a marzo 2021 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (1 ottobre)USA EPA/KEVIN DIETSCH / POOL Hope Hicks, collaboratrice di Donald Trump.Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente statunitense Donald Trump, è positiva al Coronavirus. Lo stesso Trump e la First lady Melania sono in quarantena in attesa del risultato del test. L’annuncio del presidente è arrivato con un tweet. «Hope Hicks, che ha lavorato duramente senza prendersi neanche una piccola pausa, è positiva alla Covid-19. Terribile! Io e la First Lady stiamo aspettando i risultati dei nostri test. Allo stesso tempo inizieremo la quarantena», ha fatto ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (1 ottobre)USA EPA/KEVIN DIETSCH / POOL Hopedi Donald.Hope, unapiù strette consigliere del presidente statunitense Donald, èal. Lo stessoe la First lady Melania sono inin attesa del risultato del test. L’annuncio del presidente è arrivato con un tweet. «Hope, che ha lavorato duramente senza prendersi neanche una piccola pausa, èalla Covid-19. Terribile! Io e la First Lady stiamo aspettando i risultati dei nostri test. Allo stesso tempo inizieremo la», ha fatto ...

