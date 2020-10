Coronavirus | Trump in ospedale per problemi respiratori | curato con anticorpi sintetici ha la febbre

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La Casa Bianca: «Misura precauzionale». Mal di testa e tosse, invece, per la first lady Melania

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - HuffPostItalia : Donald Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena' - lore526 : RT @AvantiLaura: Auguro a Trump di guarire dal coronavirus e agli Stati Uniti di guarire da Trump. - FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: Trump ricoverato all'ospedale Walter Reed. Obama: Il Presidente Trump ha il #coronavirus . Dovremmo mandargli un bigliet… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trump

Ripercorrendo gli umori che hanno segnato la battaglia personale di Trump con il nuovo coronavirus, Silvestri ricorda cosa fu in principio: "Una cosa buffa - sottolinea - è che in realtà all ...Al momento non ci sarà un trasferimento di potere al vice di Trump, Mike Pence, che è risultato negativo al Coronavirus. Si pensa che i positivi nella cerchia di Trump possano aumentare, perchè oltre ...