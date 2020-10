Coronavirus | Trump e Melania positivi Lo twitta lo stesso presidente Usa | “Ora siamo in quarantena”

(Di venerdì 2 ottobre 2020) A contagiare la coppia presidenziale Hope Hicks che è stata al loro fianco sull'Air Force One. E’ una delle collaboratrici più strette del capo della Casa Bianca. Il medico: «Stanno bene»

Non c’è due senza tre. La mannaia del Coronavirus ha colpito tutti i leader mondiali del negazionismo. Dopo Johnson e Bolsonaro, è ora il turno di Donald Trump. Il tutto praticamente a un mese dalle ...anch’io e il presidente degli Stati Uniti siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al test sul Covid-19. Ci sentiamo bene e io ho posticipato tutti gli impegni previsti. Fate in modo ...