Coronavirus, Trump e Melania positivi. Lo twitta lo stesso presidente Usa: “Ora siamo in quarantena” (Di venerdì 2 ottobre 2020) A contagiare la coppia presidenziale Hope Hicks che è stata al loro fianco sull’Air Force One. È una delle collaboratrici più strette del capo della Casa Bianca. Il medico: «Stanno bene». Pence è negativo Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 2 ottobre 2020) A contagiare la coppia presidenziale Hope Hicks che è stata al loro fianco sull’Air Force One. È una delle collaboratrici più strette del capo della Casa Bianca. Il medico: «Stanno bene». Pence è negativo

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - HuffPostItalia : Donald Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena' - Adnkronos : #Trump ricoverato, il figlio: 'Pregate con me' - irpiniatimes1 : Trump e la moglie Melania positivi al coronavirus. Lui ricoverato in ospedale -