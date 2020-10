Coronavirus, Trump annuncia: “Io e Melania positivi” (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!”. Lo ha annunciato il Presidente USA su twitter. “Donald Trump e la First Lady Melania stanno bene”, rassicura il medico del Presidente. Solo poche ore prima era stata resa nota la positività al Covid-19 di una stretta collaboratrice, Hope Hicks. “Hope, che ha lavorato così duramente senza una pausa è risultata positiva, è terribile!” aveva twittato Trump. La Hicks, secondo quanto riferisce la CNN, non solo ha recentemente viaggiato più volte insieme al Presidente, impegnato nella campagna elettorale in vista delle presidenziali in programma il 3 novembre, l’ultima volta per il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!”. Lo hato il Presidente USA su twitter. “Donalde la First Ladystanno bene”, rassicura il medico del Presidente. Solo poche ore prima era stata resa nota la positività al Covid-19 di una stretta collaboratrice, Hope Hicks. “Hope, che ha lavorato così duramente senza una pausa è risultata positiva, è terribile!” aveva twittato. La Hicks, secondo quanto riferisce la CNN, non solo ha recentemente viaggiato più volte insieme al Presidente, impegnato nella campagna elettorale in vista delle presidenziali in programma il 3 novembre, l’ultima volta per il ...

ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - repubblica : Stati Uniti, Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena' [dalla nostra inviata ANNA LOMBARDI] [a… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, Trump e la moglie Melania in quarantena. Positiva al virus una strettissima collaboratrice del preside… - nicolettagiust1 : RT @marilur1: Oltre che del coronavirus, Trump si preoccupa di un Florida Man. Indagato e in un ospedale psichiatrico, Brad Parscale potreb… - TTNHEC : RT @marilur1: Oltre che del coronavirus, Trump si preoccupa di un Florida Man. Indagato e in un ospedale psichiatrico, Brad Parscale potreb… -