Coronavirus, Trump andrà in ospedale. Se si aggravasse, Pence alla guida degli Usa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente americano Donald Trump è risultato positivo al test per il nuovo Coronavirus, come da lui stesso annunciato alle prime ore di stamani con un tweet. Ma in serata, per il capo della Casa Bianca, si sarebbe programmato un ricovero al Walter Reed National Military Hospitin. Il Washington Post, citando due fonti, scrive che Trump "sta combattendo con febbre bassa, tosse e congestione nasale, tra gli altri sintomi".Un altro funzionario della Casa Bianca citato dal Washington Post ha aggiunto che Trump "ha intenzione di continuare a lavorare dall'ospedale", spiegando che il Walter Reed ha una suite preparata a questo scopo. Trump, ricordiamo, ha 74 anni e soffre di pressione e di sovrappeso. Ma che succederebbe se la malattia, anche solo per qualche giorno, gli ...

