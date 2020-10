Coronavirus | tre casi di positività nel convitto della Ternana | i tamponi effettuati dalla prima squadra…

Leggi su mediagol

(Di venerdì 2 ottobre 2020) E' di pochi istanti fa la notizia relativa alla positività al Covid-19 riscontrata nelrossoverde, a seguito dell'ultimo giro didal club. A farlo sapere tramite un comunicato diramato attraverso i propri canali ufficiali, è la stessa, la quale, precisa inoltre che iallasquadra sono risultati tutti negativi. La formazione guidata da Cristiano Lucarelli ospiterà il Palermo di Boscaglia nella sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C girone C, in programma mercoledì 7 ottobre alle 15:00. Di seguito, il comunicato in questione:"LaCalcio comunica che, all’interno del propriosito in ...