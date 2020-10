Coronavirus, stop alla domenica gratis al museo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Niente più ingresso gratuito ai musei la prima domenica del mese. Almeno fino a data da destinarsi. Lo ha deciso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che in una nuova ordinanza sospende l’iniziativa “domenica al museo”. L’ordinanza varrà fino al 7 ottobre, giorno della scadenza dell’ultimo Dpcm, ma molto probabilmente, vista la data imminente, con il successivo decreto la sospensione sarà mantenuta. Il testo ufficiale “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 – si legge nel testo ufficiale - è sospeso il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese”. L’ordinanza è dunque attiva già dal 4 ottobre: i musei aperti saranno a pagamento come tutti gli ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 ottobre 2020) Niente più ingresso gratuito ai musei la primadel mese. Almeno fino a data da destinarsi. Lo ha deciso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che in una nuova ordinanza sospende l’iniziativa “al”. L’ordinanza varrà fino al 7 ottobre, giorno della scadenza dell’ultimo Dpcm, ma molto probabilmente, vista la data imminente, con il successivo decreto la sospensione sarà mantenuta. Il testo ufficiale “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 – si legge nel testo ufficiale - è sospeso il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la primadel mese”. L’ordinanza è dunque attiva già dal 4 ottobre: i musei aperti saranno a pagamento come tutti gli ...

ABR24News : #Pescara, al #liceo 'Marconi' stop #lezioni in una sola classe: si attende l'ultimo #tamponehttps://www.abr24.it/?p… - Nuotomania : - sportli26181512 : Dal coronavirus in Serie A allo stop della pallanuoto: ascolta le notizie del giorno: Dal coronavirus in Serie A al… - infoiteconomia : Coronavirus, contagiati 19mila dipendenti Amazon. Verso stop metà dei ristoranti di New York - SmorfiaDigitale : Genoa, tre nuovi casi di coronavirus e stop agli allenamenti -