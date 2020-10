Coronavirus, stabili i nuovi contagi: sono 2.499 con 120mila tamponi. Altre 23 vittime (Di venerdì 2 ottobre 2020) Rimangono stabili, con un lieve calo, i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Nello specifico, sono 2.499 i nuovi positivi, con oltre 120mila tamponi. Situazione simile a quella registrata ieri, quando i contagi erano stati 2.548 con circa 118mila test effettuati. I casi totali salgono così a 319.908, mentre si registrano Altre 23 vittime che portano a 35.941 il numero dei decessi dall’inizio della pandemia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Rimangono, con un lieve calo, i casi diregistrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Nello specifico,2.499 ipositivi, con oltre. Situazione simile a quella registrata ieri, quando ierano stati 2.548 con circa 118mila test effettuati. I casi totali salgono così a 319.908, mentre si registrano23che portano a 35.941 il numero dei decessi dall’inizio della pandemia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

