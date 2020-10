Coronavirus | screening in Val Seriana | il 42 | 3% degli abitanti ha avuto il Covid | anticorpi in quasi 1 abitante su 2

(Di venerdì 2 ottobre 2020) L’Agenzia di tutela della salute di Bergamo ha reso noti gli esiti dell’indagine sierologica promossa dai Comuni dell’Ambito Val, in accordo con Ats Bergamo stessa e Regione Lombardia, effettuata nel mese di luglio 2020 e che ha visto l’adesione di 22.559 soggetti; il 95,2% di questi (pari a 21.467 soggetti) sono residenti/domiciliati nell’Ambito stesso. Dallo, emerge che in Valunsu due ha glicontro il: si tratta del 26,6% della popolazione maggiorenne. Il 42,3% dei soggetti testati e’ risultato positivo, con andamento crescente di positivita’ dai 45 anni in su. Si evidenzia una costante maggiore prevalenza di positivita’ nel genere femminile. Il ...

In Toscana sono 15.194 i casi di positività al Coronavirus, 223 in più rispetto a ieri (87 identificati in corso di tracciamento e 136 da attività di screening). I nuovi casi sono l'1,5% ...