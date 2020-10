Coronavirus, per De Luca l’assenza delle forze dell’ordine è uno «scandalo nazionale» (Di venerdì 2 ottobre 2020) «Rilevo come uno scandalo nazionale l’assenza totale di controlli da parte delle forze dell’ordine per il rispetto delle ordinanze in materia di contrasto al Covid-19 emesse dal governo centrale e da quello regionale. In queste condizioni convivere con il Covid-19 per altri dieci mesi diventa un suicidio». È quanto ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì. «Le forze dell’ordine – ha rilevato – sono scomparse dall’Italia, o perlomeno sono scomparse dalla Campania. Chi deve fare i controlli? Faccio i complimenti al prefetto di Roma Piantedosi che si è detto pronto a mettere in campo una serie di servizi davanti ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) «Rilevo come unol’assenza totale di controlli da partedell’ordine per il rispettoordinanze in materia di contrasto al Covid-19 emesse dal governo centrale e da quello regionale. In queste condizioni convivere con il Covid-19 per altri dieci mesi diventa un suicidio». È quanto ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì. «Ledell’ordine – ha rilevato – sono scomparse dall’Italia, o perlomeno sono scomparse dalla Campania. Chi deve fare i controlli? Faccio i complimenti al prefetto di Roma Piantedosi che si è detto pronto a mettere in campo una serie di servizi davanti ...

