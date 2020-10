Coronavirus, ordinanza Lazio: mascherine obbligatorie all’aperto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’ordinanza del Lazio per quanto riguarda l’obbligo di mascherine all’aperto A breve arriverà anche l’ufficialità per quanto riguarda l’ordinanza della Regione Lazio, che prevederà l’obbligo delle mascherine all’aperto anche durante il giorno a Roma e su tutto il territorio delle province. Leggi anche -> Donald Trump positivo al Coronavirus, … L'articolo Coronavirus, ordinanza Lazio: mascherine obbligatorie all’aperto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’delper quanto riguarda l’obbligo diall’aperto A breve arriverà anche l’ufficialità per quanto riguarda l’della Regione, che prevederà l’obbligo delleall’aperto anche durante il giorno a Roma e su tutto il territorio delle province. Leggi anche -> Donald Trump positivo al, … L'articoloall’aperto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ernestocarbone : **FLASH -CORONAVIRUS: FIRMATA ORDINANZA LAZIO PER OBBLIGO MASCHERINA ALL'APERTO- FLASH** = - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS, OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’APERTO Occorre ripristinare immediatamente comportamenti re… - _MiBACT : #COVID?19, #MiBACT: È stata pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale l’ordinanza del @MinisteroSalute che sospende le… - giomo2 : RT @ernestocarbone: **FLASH -CORONAVIRUS: FIRMATA ORDINANZA LAZIO PER OBBLIGO MASCHERINA ALL'APERTO- FLASH** = - sulsitodisimone : RT @ultimoranet: #Coronavirus, obbligo di mascherina all’aperto nel Lazio. Firmata l’ordinanza. ?? @ultimoranet #Ultimora -