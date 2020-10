Coronavirus, oltre alla proroga dello stato d’emergenza, il governo prepara la stretta sugli eventi sportivi. Mercoledì il decreto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)L’appuntamento del prossimo lunedì in Consiglio dei ministri ha all’ordine del giorno la discussione su uno dei temi più dibattuti degli ultimi giorni. La proroga dello stato di emergenza per Coronavirus sarà l’oggetto del nuovo decreto del presidente del Consiglio Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza andrà a presentarlo martedì in Parlamento. Ma non è tutto. L’altro grande tema del provvedimento sarà quello riguardante gli eventi sportivi. Alle Regioni verrà chiesto un passo indietro sulla concessione di aprire gli spazi a più di 200 persone, come era accaduto per i Palasport. La proposta ora è quella di ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)L’appuntamento del prossimo lunedì in Consiglio dei ministri ha all’ordine del giorno la discussione su uno dei temi più dibattuti degli ultimi giorni. Ladi emergenza persarà l’oggetto del nuovodel presidente del Consiglio Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza andrà a presentarlo martedì in Parlamento. Ma non è tutto. L’altro grande tema del provvedimento sarà quello riguardante gli. Alle Regioni verrà chiesto un passo indietro sulla concessione di aprire gli spazi a più di 200 persone, come era accaduto per i Palasport. La proposta ora è quella di ...

