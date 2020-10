Coronavirus, oggi nel Lazio 12.000 tamponi e 264 nuovi casi. Ecco la situazione aggiornata al 2 ottobre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Su 12.000 tamponi sono 264 i nuovi casi che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. 5 i decessi, 55 i guariti e 115 su 264 casi sono a Roma. Leggi anche: Emergenza Covid-19 nel Lazio, arriva la decisione: mascherina obbligatoria anche all’aperto Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Nella Asl Roma 1 sono 51 i casi nelle ultime 24h e di questi un caso con link dalla Sicilia, ventotto sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto; Nella Asl Roma 2 sono 44 casi nelle ultime 24h e tra questi venticinque sono i contatti di casi già noti e isolati, quindici i casi individuati su segnaLazione del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Su 12.000sono 264 iche si sono registrati nelle ultime 24 ore nel. 5 i decessi, 55 i guariti e 115 su 264sono a Roma. Leggi anche: Emergenza Covid-19 nel, arriva la decisione: mascherina obbligatoria anche all’apertonel: il bollettino delle Asl Nella Asl Roma 1 sono 51 inelle ultime 24h e di questi un caso con link dalla Sicilia, ventotto sono icon link familiare o contatto di un caso già noto; Nella Asl Roma 2 sono 44nelle ultime 24h e tra questi venticinque sono i contatti digià noti e isolati, quindici iindividuati su segnane del ...

