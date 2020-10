Coronavirus, nuovo grande focolaio di Italia. Finora già 60 i casi individuati dopo festa Erasmus (Di venerdì 2 ottobre 2020) Bologna, cresce il numero dei contagi. dopo la festa Erasmus avvenuta in piazza Scaravilli, sale a 60 il numero dei positivi al virus tra i più giovani. dopo circa una settimana, un’altra festa, questa volta presso i giardini Margherita, allo Chalet, risulta essere decisiva per l’incremento della curva di contagi Covid. Un appello da parte della Ausl e del Comune di Bologna è l’ennesimo tentativo mosso per sensibilizzare la collettività. Parole chiare e inevitabili di fronte alle cifre che tendono a fare salire il picco. La rete dei contagi si infittisce: “Se sabato sera eri allo Chalet dei Giardini Margherita di Bologna potresti essere stato a contatto con un caso positivo Covid-19. Per la sicurezza tua e delle persone che incontri, prenota subito il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Bologna, cresce il numero dei contagi.laavvenuta in piazza Scaravilli, sale a 60 il numero dei positivi al virus tra i più giovani.circa una settimana, un’altra, questa volta presso i giardini Margherita, allo Chalet, risulta essere decisiva per l’incremento della curva di contagi Covid. Un appello da parte della Ausl e del Comune di Bologna è l’ennesimo tentativo mosso per sensibilizzare la collettività. Parole chiare e inevitabili di fronte alle cifre che tendono a fare salire il picco. La rete dei contagi si infittisce: “Se sabato sera eri allo Chalet dei Giardini Margherita di Bologna potresti essere stato a contatto con un caso positivo Covid-19. Per la sicurezza tua e delle persone che incontri, prenota subito il ...

