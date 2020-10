Coronavirus, nuovo Dpcm: Ipotesi mascherine all’aperto e ‘richiamo’ a governatori (Di venerdì 2 ottobre 2020) mascherine all’aperto in tutta Italia e la possibilità di un richiamo ai governatori per attenersi ai numeri, già contenuti nel Dpcm in vigore, per gli eventi al chiuso e all’aperto, in particolare quelli sportivi. Fonti di governo spiegano all’Adnkronos che i contenuti del nuovo Dpcm -che potrebbero essere discussi nel Cdm di lunedì sera in vista della proroga dello stato d’emergenza al 31 gennaio – potrebbero prevedere anche un richiamo, o meglio un invito ai governatori ad attenersi alle regole stabilite sugli eventi, con un limite massimo di 200 spettatori per quelli al chiuso e non oltre i 1000 per gli eventi all’aperto. Le ordinanze regionali che eccedono i paletti contenuti anche nell’attuale ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020)all’aperto in tutta Italia e la possibilità di un richiamo aiper attenersi ai numeri, già contenuti nelin vigore, per gli eventi al chiuso e all’aperto, in particolare quelli sportivi. Fonti di governo spiegano all’Adnkronos che i contenuti del-che potrebbero essere discussi nel Cdm di lunedì sera in vista della proroga dello stato d’emergenza al 31 gennaio – potrebbero prevedere anche un richiamo, o meglio un invito aiad attenersi alle regole stabilite sugli eventi, con un limite massimo di 200 spettatori per quelli al chiuso e non oltre i 1000 per gli eventi all’aperto. Le ordinanze regionali che eccedono i paletti contenuti anche nell’attuale ...

