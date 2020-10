Coronavirus, nel prossimo Dpcm stretta sugli eventi sportivi. Conte chiederà dietrofront a Regioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott – Il governo giallofucsia si sta preparando a sfruttare la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Molto probabilmente nel Dpcm in arrivo mercoledì prossimo ci sarà la richiesta alle Regioni di fare un passo indietro sugli eventi sportivi. Alla Conferenza delle Regioni infatti i governatori avevano trovato accordo sugli eventi sportivi al chiuso con più di 200 persone, come per esempio nei Palasport, arrivando a un’occupazione del 25% degli spazi. Ma ora ci sarà il dietrofront. Stesso discorso per gli stadi, da riaprire ai tifosi fino al 25% della capienza, che il premier Giuseppe Conte invece vorrà richiudere. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott – Il governo giallofucsia si sta preparando a sfruttare la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Molto probabilmente nelin arrivo mercoledìci sarà la richiesta alledi fare un passo indietro. Alla Conferenza delleinfatti i governatori avevano trovato accordoal chiuso con più di 200 persone, come per esempio nei Palasport, arrivando a un’occupazione del 25% degli spazi. Ma ora ci sarà il. Stesso discorso per gli stadi, da riaprire ai tifosi fino al 25% della capienza, che il premier Giuseppeinvece vorrà richiudere. ...

