Coronavirus, Merkel e von der Leyen: Paesi membri d’accordo su maggior coordinamento (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Coronavirus, Brexit e Recovery Fund in cima all’agenda europea questa mattina nella seconda giornata di vertice dei capi di Stato e di governo dell’Ue a Bruxelles. “Siamo tutti preoccupati per il fatto che i numeri stanno aumentando e siamo tutti consapevoli che davanti a noi ci sono mesi difficili a venire – ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine del Consiglio europeo straordinario. Secondo Angela Merkel le difficoltà proseguiranno fino a quando non sarà sviluppato un vaccino e a tale scopo i leader Ue hanno concordato sulla necessità di “maggiore coordinamento”. “La situazione epidemiologica del Coronavirus è preoccupante e possiamo evitare lo scenario peggiore della scorsa ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) –, Brexit e Recovery Fund in cima all’agenda europea questa mattina nella seconda giornata di vertice dei capi di Stato e di governo dell’Ue a Bruxelles. “Siamo tutti preoccupati per il fatto che i numeri stanno aumentando e siamo tutti consapevoli che davanti a noi ci sono mesi difficili a venire – ha detto la cancelliera tedesca Angelaal termine del Consiglio europeo straordinario. Secondo Angelale difficoltà proseguiranno fino a quando non sarà sviluppato un vaccino e a tale scopo i leader Ue hanno concordato sulla necessità di “”. “La situazione epidemiologica delè preoccupante e possiamo evitare lo scenario peggiore della scorsa ...

