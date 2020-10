Coronavirus, Locatelli: “L’aumento dei casi non dipende dall’apertura delle scuole. Virus potente, ma non vivremo un altro lockdown” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il numero dei contagi sta aumentando, ma l’Italia non vivrà un altro lockdown. È quanto afferma Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del comitato tecnico scientifico, commentando l’andamento dell’epidemia da Covid-19. I contagi in salita “ci devono allertare e non allarmare”, ha detto in un’intervista a Repubblica. Soprattutto va chiarito che quanto abbiamo affrontato la scorsa primavera, quindi il lockdown, “non lo rivivremo. La chiusura non si prende in considerazione. Ora il Paese è preparato, ci sono terapie per rallentare la malattia, presto arriveranno vaccini e medicinali efficaci come gli anticorpi monoclonali“, assicura Locatelli. Non è però la riapertura delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il numero dei contagi sta aumentando, ma l’Italia non vivrà unlockdown. È quanto afferma Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del comitato tecnico scientifico, commentando l’andamento dell’epidemia da Covid-19. I contagi in salita “ci devono allertare e non allarmare”, ha detto in un’intervista a Repubblica. Soprattutto va chiarito che quanto abbiamo affrontato la scorsa primavera, quindi il lockdown, “non lo ri. La chiusura non si prende in considerazione. Ora il Paese è preparato, ci sono terapie per rallentare la malattia, presto arriveranno vaccini e medicinali efficaci come gli anticorpi monoclonali“, assicura. Non è però la riapertura...

