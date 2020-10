Coronavirus | lo sfogo di Melania Trump su Twitter

Leggi su italiasera

(Di venerdì 2 ottobre 2020) A poco più di un mese dal voto, il presidente Donalde la mogliesono risultati positivi al. Proprio la first lady ha annunciato la positività in un tweet che sa di critica al marito: “Come hanno già fatto troppi americani quest’anno, io e il presidente siamo a casa dopo essere risultati positivi alal test per il Covid-19. Stiamo bene ma ho posticipato tutti i prossimi impegni. Mi raccomando – ha concluso – state al sicuro e supereremo tutto questo insieme”. Già nei mesi scorsiaveva velatamente criticato il modo in cui ilha gestito la pandemia. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera.