Coronavirus, le news dal Mondo: Trump e Melania in quarantena, gravi conseguenze da un test nasale per una donna americana (Di venerdì 2 ottobre 2020) I contagi totali di Coronavirus nel Mondo sono ormai 34.205.755: lo riporta l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.021.765, mentre le guarigioni sono 23.772.056. In USA il presidente Donald Trump al momento è in auto-quarantena insieme alla first lady Melania dopo che la stretta collaboratrice Hope Hicks è risultata positiva al Covid-19. Hicks "che ha lavorato duramente senza neppure prendersi un piccolo break è appena risultata positiva al Covid-19. Terribile! La first lady ad io stiamo aspettando i risultati dei nostri test e nel frattempo inizieremo il nostro processo di quarantena", ha twittato il presidente.

