Coronavirus Lazio mai così tanti positivi: obbligo della mascherina all'aperto e test salivari nelle scuole (Di venerdì 2 ottobre 2020) Schizzano i contagi da Coronavirus in Italia. Brusco salto in avanti nel nostro paese: i nuovi casi sono 2.548, un dato allarmante che non si verificava da oltre cinque mesi con più di 118 mila tamponi. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza Covid è pari a 317.409. 24 le vittime in un giorno: per un totale di 35.918. E le cifre registrate oggi in Italia potrebbero essere una prima conseguenza della riapertura delle scuole: a rilevarlo il fisico Giorgio Sestili, fondatore e tra i curatori della pagina fb "Coronavirus: Dati e analisi scientifiche". Ma per i virologi è ancora troppo presto per dirlo. Ad ogni modo l'incremento dei contagi sta spingendo i governatori delle singole regioni a prendere nuovi provvedimenti.

