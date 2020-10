Coronavirus, l'allarme dell'Iss: "Rischio di un rapido peggioramento" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Valentina Dardari Nel monitoraggio settimanale dell’Iss del ministero della salute si legge che “questa settimana sono stati segnalati anche 14 focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico” Puntualmente è stato reso pubblico il report settimanale riguardante la situazione della pandemia di Coronavirus nel nostro Paese. A scrivere il report sono stati l’Istituto superiore di Sanità e il ministero della Salute. Il monitoraggio in questione tiene in considerazione la settimana che va dal 21 al 27 settembre e, come si legge nel documento, “ un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a Rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Valentina Dardari Nel monitoraggio settimanale’Iss del ministeroa salute si legge che “questa settimana sono stati segnalati anche 14 focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico” Puntualmente è stato reso pubblico il report settimanale riguardante la situazionea pandemia dinel nostro Paese. A scrivere il report sono stati l’Istituto superiore di Sanità e il ministeroa Salute. Il monitoraggio in questione tiene in considerazione la settimana che va dal 21 al 27 settembre e, come si legge nel documento, “ un rilassamentoe misure, in particolare per eventi e iniziative aaggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme in Campania: "Pressione sugli ospedali", esauriti i posti al Cotugno Liberoquotidiano.it Coronavirus, allarme dell'Iss: "L'epidemia avanza, pronti ad intervenire". Sicilia tra la Regioni peggiori

Ancora in aumento i casi di coronavirus in Italia , e la Sicilia si conferma, purtroppo, tra le regioni peggiori. Dopo il Piemonte (1,22) e insieme alla ...

Studente del Don Bosco positivo al Covid, classe in quarantena: tamponi ai docenti

Uno studente di 17 anni del quinto anno della scuola Don Bosco è risultato positivo al Coronavirus. Al ragazzo è venuta la ... e vogliamo che tutti vengano a scuola con serenità", Ed è allarme anche ...

