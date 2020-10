Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 2 ottobre: morti, contagi, guariti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 2 ottobre 2020. È di 53.997 persone attualmente positive (+1.350), 35.941 morti (+23), 229.970 guariti (+1.126), per un totale di 319.908 casi (+2.499), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 53.997 pazienti attualmente positivi, 3.142 sono ricoverati con sintomi (+45), 294 sono in terapia intensiva (+3) e 50.561 sono invece in isolamento ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, venerdì 22020. È di 53.997 persone attualmente positive (+1.350), 35.941(+23), 229.970(+1.126), per un totale di 319.908 casi (+2.499), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 53.997 pazienti attualmente positivi, 3.142 sono ricoverati con sintomi (+45), 294 sono in terapia intensiva (+3) e 50.561 sono invece in isolamento ...

