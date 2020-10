Coronavirus Italia, bollettino 2 ottobre: 2.499 nuovi casi. Record tamponi: oltre 120mila (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono 2.499 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in leggero calo rispetto a ieri (2.548), a fronte di un nuovo Record di tamponi effettuati (120.301, ieri 118.236). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Le vittime nell'ultimo giorno sono 23 in più, mentre le persone in terapia intensiva sono 294 (+3). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono 2.499 idiregistrati innelle ultime 24 ore. Un dato in leggero calo rispetto a ieri (2.548), a fronte di un nuovodieffettuati (120.301, ieri 118.236). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 2(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE). Le vittime nell'ultimo giorno sono 23 in più, mentre le persone in terapia intensiva sono 294 (+3).

“I tamponi di massa hanno un’alta percentuale di falsi positivi e falsi negativi“. Lo ha detto il virologo Giulio Tarro ...

Sindaco Abramo: Coronavirus, incremento controlli su assembramenti e utilizzo mascherine

CATANZARO 2 OTT - Il progressivo e costante aumento dei contagi da Covid-19 registrato in tutta Italia, e i casi che si sono verificati nell’ultima settimana anche a Catanzaro e nel suo hinterland, so ...

