Coronavirus Italia, anche oggi boom di positivi: preoccupa una regione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.499 nuovi casi di Coronavirus, contro i 2.548 di ieri. I dati sono stati comunicati dal ministero della Salute nel consueto bollettino sull’emergenza covid-19. oggi c’è un nuovo record dei tamponi: oggi, infatti, ne sono stati fatti sono 120.301 (duemila più di ieri). Il totale dei casi positivi da Coronavirus sale quindi a 319.908. I ricoveri in terapia intensiva sono 294, 3 più di ieri, mentre i decessi sono stabili: oggi sono stati registrati 23 morti, ieri 24. Il totale dei decessi è di 35.041. I guariti sono 1.126, ieri sono erano 1.140). Il totale dei pazienti guariti dal Coronavirus sono 229.970 in tutto.



