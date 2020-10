Coronavirus, Iss: “Progressivo peggioramento, ci sono segnali di allerta”. Il governo pensa all’obbligo di mascherina all’aperto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un “progressivo peggioramento” dell’epidemia di Coronavirus che dura “da nove settimane” e che “si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari”. È il quadro delineato dell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sul monitoraggio dei contagi in Italia. “Un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei – avvisano Iss e ministero – rende concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico”. Tanto che, a fronte dei dati degli ultimi giorni, che parlano di 2.500 contagi al giorno, il governo potrebbe correre ai ripari con nuove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un “progressivo” dell’epidemia diche dura “da nove settimane” e che “si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari”. È il quadro delineato dell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sul monitoraggio dei contagi in Italia. “Un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei – avvisano Iss e ministero – rende concreto il rischio di un rapidoepidemico”. Tanto che, a fronte dei dati degli ultimi giorni, che parlano di 2.500 contagi al giorno, ilpotrebbe correre ai ripari con nuove ...

