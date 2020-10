Coronavirus | intubati pazienti dializzati perché positivi al tampone? La bufala sull’ospedale Scarlato di Salerno

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (1 ottobre)La Campania è diventata oggetto della campagna di propaganda complottista sulla Covid-19. Il 27 settembre 2020 il giornalista Cesare Sacchetti diffonde, attraverso i suoi social, le presunte rivelazioni di una fonte dell’Ospedaledi Scafati () in merito ainseriti nei reparti Covid. Secondo Sacchetti starebbero effettuando delle procedure identiche a quelle di Bergamo, accusando gli ospedali lombardi di aver ucciso moltissime persone. Gli utenti, credendoci, accusano i sanitari di voler alzare il numero dei decessi per «tenere in piedi la farsa». Nella chat Telegram dei QAnons Italia è stato condiviso pubblicamente da un utente un audio inviato da Cesare Sacchetti dove, rivolgendosi ad una ...