Coronavirus, indagine sierologica in Val Seriana: contagiato quasi un abitante su due (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fanno capire l'entità della pandemia di Coronavirus i dati dello screening sierologico effettuato in Val Seriana. quasi un cittadino su due avrebbe contratto il virus quasi metà Val Seriana porta con sè i segnali del 'passaggio' del Coronavirus. È quanto emerso in seguito all'indagine sierologica promossa dai comuni dell'Ambito Val Seriana in accordo con l'Agenzia … L'articolo NewNotizie.it.

