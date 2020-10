Coronavirus in Toscana: 223 nuovi positivi, oggi 2 ottobre. L’esplosione di contagi fa paura (Di venerdì 2 ottobre 2020) oggi, 2 ottobre, in Toscana si sono registrati ben 223 casi di positività: 87 identificati in corso di tracciamento e 136 da attività di screening. 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. Il 56% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. L'età media dei 223 casi odierni è di 37 anni Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 ottobre 2020), 2, insi sono registrati ben 223 casi dità: 87 identificati in corso di tracciamento e 136 da attività di screening. 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. Il 56% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. L'età media dei 223 casi odierni è di 37 anni

