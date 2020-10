Coronavirus in Italia, ipotesi mascherine obbligatorie all’aperto (Di venerdì 2 ottobre 2020) ipotesi mascherine obbligatorie all’aperto in tutta Italia. Zampa: “Valutazioni in corso”. ROMA – L’impennata dei contagi registrata nella giornata di giovedì 1 ottobre 2020 potrebbe portare all’obbligo delle mascherine all’aperto in Italia. Le valutazioni nella maggioranza sono in corso, come confermato dalla sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa. “Si potrebbe decidere di usare le mascherine all’aperto di fronte alla ripresa dei focolai – ha detto l’esponente del Governo, riportata da La Repubblica – dobbiamo fare in modo che il sacrificio enorme che abbiamo fatto dia risultati permanenti“. La sottosegretaria Zampa sulle mascherine: “Dobbiamo essere ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020)all’aperto in tutta. Zampa: “Valutazioni in corso”. ROMA – L’impennata dei contagi registrata nella giornata di giovedì 1 ottobre 2020 potrebbe portare all’obbligo delleall’aperto in. Le valutazioni nella maggioranza sono in corso, come confermato dalla sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa. “Si potrebbe decidere di usare leall’aperto di fronte alla ripresa dei focolai – ha detto l’esponente del Governo, riportata da La Repubblica – dobbiamo fare in modo che il sacrificio enorme che abbiamo fatto dia risultati permanenti“. La sottosegretaria Zampa sulle: “Dobbiamo essere ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 ottobre: 2.548 nuovi casi e 24 morti - RaiNews : Aumento improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia #COVID19 - RaiNews : #Coronavirus in #Europa: rialzo dei contagi in Spagna, Germania, Italia e UK - Italia_Notizie : Coronavirus, Crisanti: «Intorno ai 7-8 mila casi al giorno bisognerebbe prendere dei provvedimenti restrittivi» - cobraboy1980 : Coronavirus: vittime, contagi e tutte le news in tempo reale -