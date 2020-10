Coronavirus, in Germania 2.673 nuovi casi: è record da aprile. Oltre 9.400 contagi in Russia. Francia pronta a estendere misure fino al 31/3 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il trend di nuove infezioni continua a salire in Germania: l’istituto Robert Koch ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati 2.673 i contagi di Coronavirus. Si tratta del picco più alto mai registrato da aprile. In aumento anche i casi gravi dei pazienti Covid trattati in terapia intensiva rispetto alla settimana precedente: al momento sono 362, di cui 193 sono attaccati al respiratore. Tra fine marzo e inizio aprile la punta massima era stata di 6.000 nuovi contagi in un giorno. In tutti i casi di Coronavirus registrati in Germania sono 294.395 e i morti finora sono 9.508. Difficile anche la situazione in Russia, dove sono stati registrati 9.412 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il trend di nuove infezioni continua a salire in: l’istituto Robert Koch ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati 2.673 idi. Si tratta del picco più alto mai registrato da. In aumento anche igravi dei pazienti Covid trattati in terapia intensiva rispetto alla settimana precedente: al momento sono 362, di cui 193 sono attaccati al respiratore. Tra fine marzo e iniziola punta massima era stata di 6.000in un giorno. In tutti idiregistrati insono 294.395 e i mortira sono 9.508. Difficile anche la situazione in, dove sono stati registrati 9.412 ...

