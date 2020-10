Coronavirus, in Francia oltre 12mila nuovi casi e 136 decessi (Di venerdì 2 ottobre 2020) In Francia nelle ultime 24 ore si sono registrati 12.148 nuovi contagi da Coronavirus. Ne ha dato notizia la Sanità pubblica. Aumentano di 136 le vittime. Al conto dei 47 morti di oggi negli ospedali, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) Innelle ultime 24 ore si sono registrati 12.148contagi da. Ne ha dato notizia la Sanità pubblica. Aumentano di 136 le vittime. Al conto dei 47 morti di oggi negli ospedali, ...

NicolaPorro : ?? Ci dicono che i populisti sono stati incapaci di gestire il #coronavirus. Ma casi come #Francia e #Spagna dimostr… - SkyTG24 : Coronavirus Francia, 16mila casi in 24 ore. Il premier Castex non esclude nuovo lockdown - RaiNews : #Coronavirus, #Francia. Ordine medici: 'Seconda ondata arriva più in fretta di quanto temevamo' - GranchiTatiana : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Francia oltre 12mila nuovi casi e 136 decessi #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Francia oltre 12mila nuovi casi e 136 decessi #covid -