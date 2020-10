Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Nel Lazio obbligo di mascherina all’aperto. Positivi Donald Trump e Melania. In Francia oltre 12mila contagi in un giorno – LIVE (Di venerdì 2 ottobre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia20.30 – Coronavirus in Francia, oltre 12mila contagi nelle ultime 24 ore Stabile la curva del Coronavirus in Francia. Sono oltre 12mila i contagi registrati nelle ultime 24 ore e 136 morti. 20.00 – Mascherine, smart working e Natale, cosa ci aspetta nei prossimi mesi Coronavirus bar19.20 – L’indice Rt medio sopra ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia20.30 –innelle24 ore Stabile la curva delin. Sonoregistrati nelle24 ore e 136 morti. 20.00 – Mascherine, smart working e Natale, cosa ci aspetta nei prossimi mesibar19.20 – L’indice Rt medio sopra ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 ottobre: 2.548 nuovi casi e 24 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 2 ottobre: 2499 casi e 23 morti [a cura di AGNESE ANANASSO ed ELENA de STABILE]… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 ottobre: 2.499 nuovi casi e 23 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 2 ottobre: 2499 casi e 23 morti [a cura di AGNESE ANANASSO ed ELENA de STABILE]… - Tantipensieri2 : Bollettino #coronavirus 2 ottobre: 2499 nuovi casi e 23 decessi. Siamo in linea con i dati di ieri -